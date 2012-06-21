Цього року на Тернопільщині подали податкові декларації про отримані доходи майже 7670 осіб.
У відділі організації роботи головного управління ДФС в області також повідомили, що доходи в розмірі понад 1 мільйон гривень на загальну суму 126,3 мільйона гривень задекларували 28 мешканців краю. Основними джерелами доходів мільйонерів є продаж нерухомого та рухомого майна, інвестиційний прибуток. Дехто з них отримав іноземні чи доходи від здачі в оренду майна, хтось – у вигляді спадщини чи дарування, а також – додаткового блага. За результатами декларування, мільйонери мають додатково сплатити 9,5 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб і 933,4 тисяч гривень військового збору.