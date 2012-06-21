У лісовому масиві поблизу села Зеленче, що в Теребовлянському районі на Тернопільщині, три дні тривала теренова гра для дітей та молоді «Легенда УПА». Її організували вже уп’ятнадцяте.
Такий захід, за словами заступника голови обласної державної адміністрації Юрія Юрика, дозволяє учасникам вдосконалюватися не лише фізично, а й інтелектуально, допомагає виховувати силу волі, сильний дух і відчувати власну відповідальність. Діти стають більш соціально активними, у них формуються національно-патріотичні ідеї.
До участі в грі запросили команди з усіх районів краю, міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад. Команди (рої) склали учні 9-11 класів. Також обов’язковою була присутність на грі двох дорослих – відповідальних за учасників.
«Легенда УПА» тривала у форматі таборування й передбачала туристичний, інтелектуальний та творчий етапи. Учасники гри змагалися на командній смузі перешкод, з пейнтболу, в тактичній грі з елементами орієнтування на місцевості. Провели й інтелектуальний змаг між командами (відповіді на запитання з лімітованим часом). Організували також ватру знайомств – творче представлення своєї команди.
За підсумками змагань перемогу здобула команда Байковецької об’єднаної територіальної громади. Другими були представники Бережанського, а третіми – Борщівського районів.