Тернопілля цього року знову потішили цвітінням рідкісні рослини. Гора Гостра неподалік села Вікно Гусятинського району забуяла блідо-рожево-бузковими барвами — зацвів ясенець білий. Цю рослину знаємо з іншою назвою — неопалима купина. Властивість її палати і не згоряти описано у Біблії. Саме з такого палаючого куща Бог заговорив до Мойсея. Усі частини рослини містять речовини, які в тиху сонячну погоду сприяють утворенню випарів. Якщо піднести сірник до куща, то рослина враз спалахує кольоровими вогниками, але залишиться неушкодженою. Тож ясенець білий вважають квіткою незнищенності.
На Тернопіллі ясенець білий росте лише в двох місцях: на горах Голиця в Бережанському районі та на Гострій — у Гусятинському. На Гострій цієї рослини дуже багато. Але відвідуваність цієї гори обмежено, адже вона входить до природного заповідника «Медобори». Сюди веде стежина, якою впродовж року можуть пройти небагато осіб, і то переважно фахівці, а також студенти, аспіранти, які вивчають рослинний світ.
Заступник директора з наукової роботи заповідника «Медобори» Галина Оліяр зауважує, що на Гострій ростуть 11 червонокнижних видів і з десяток регіонально рідкісних рослин. Варто згадати змієголовника австрійського, реліктову шиверекію подільську і ковилу волосисту та пірчасту — залишок давніх подільських степів.