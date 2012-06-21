Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»

«16 днів проти насильства» — під такою назвою 25 листопада стартує щорічна міжнародна кампанія. Звісно ж, її основне завдання — привернути увагу усіх до проблеми знущань, застосування насильницьких методів. У межах цієї акції тернопільські працівники поліції спільно з відповідними службами проведуть превентивні заходи.

Тим часом у відділі комунікації головного управління Національної поліції в Тернопільській області поінформували, що за 10 місяців нинішнього року до правоохоронців надійшло майже 5130 повідомлень і заяв про факти домашнього насильства. Найбільше кривди зазнають жінки. Примітно, що 105 звернень надійшло й від дітей, які зазнали знущань у родині. Правоохоронці стверджують, що на кожне таке звернення обов’язково реагують і перевіряють його. На тих, хто влаштовує дебоші у своїй сім’ї, вже склали 4080 адміністративних протоколів. Розпочали також 75 кримінальних проваджень. Цікаво й те, що з понад трьох тисяч краян, які за вчинення домашнього насильства перебувають на профілактичному обліку поліції, є майже 340 жінок.