Лабораторію з виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини – амфетаміну викрили співробітники Служби безпеки України. Цю операцію проводили спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.
У секторі взаємодії зі ЗМІ та громадськістю СБУ в Тернопільській області повідомили, що незаконне виробництво психотропів мешканець краю організував у домоволодінні співмешканки. Виготовлений «товар» він збував не лише на Тернопільщині, а й на Львівщині. За оперативною інформацією, протягом десяти місяців зловмисник синтезував понад п’ять кілограмів амфетаміну, вартість якого на «чорному ринку» перевищує півтора мільйона гривень.
Під час обшуків правоохоронці виявили майже чотириста грамів амфетаміну, обладнання для його виробництва та прекурсори.
Затриманому оголосили про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 309 Кримінального кодексу України.