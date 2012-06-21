Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»

Майже два місяці на Тернопільщині тривав конкурс на визначення найкращого закладу середньої освіти 2020 року. Його організували в два етапи. Спершу обирали на районному рівні та в об’єднаних територіальних громадах, відтак стали відомі імена остаточних переможців. Учора в обласній державній адміністрації їм і вручали нагороди.

38 закладів загальної середньої освіти всіх ступенів змагалися в обласному етапі. Їх оцінювали за кількома чинниками. Зокрема, звертали увагу на організацію освітнього простору та ефективність використання педагогічного потенціалу. Йшлося також про забезпечення розвитку матеріально-технічної та навчально-методичної бази відповідно до вимог концепції нової української школи. Співпраця навчальних закладів з громадськими інституціями, волонтерські ініціативи та функціонування і дієвість вебсайту школи чи гімназії теж були в полі зору.

Найкращими закладами загальної середньої освіти на Тернопільщині обрали школи у селі Дзвиняч Заліщицької міської ради та селища Гусятин і Заліщицьку державну гімназію.