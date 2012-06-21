Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»

Рятувальники Заліщицького, Бережанського та Теребовлянського районів на Тернопільщині отримали ключі й номерні знаки від нових спеціальних аварійно-рятувальних машин легкого типу САРМ-Л на базі автомобіля Ford Ranger. Урочистості з цієї події відбулися в місті Бережани, де діє сьома державна пожежно-рятувальна частина.

За словами начальника пожежно-рятувальної служби області полковника служби цивільного захисту Віктора Маслея, ці автомобілі — легкі та маневрені, обладнані всіма потрібними інструментами для порятунку людського життя. А отже, рятувальники цими автотранспортними засобами мають можливість швидко дістатися до місця події й надати домедичну та протишокову допомогу тим, хто постраждав у ДТП.

Як, власне, працюють нові машини, з їхніми технічними характеристиками та обладнанням учасники урочистостей могли ознайомитися під час показових навчальних тренувань з ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди.

Принагідно зазначити, що торік і впродовж цього року такою спеціальною технікою вже поповнили свій автопарк пожежно-рятувальні служби Бучацького, Зборівського, Кременецького, Тернопільського та Чортківського гарнізонів. Машини придбали в межах Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні. Вартість одного такого автозасобу становить понад три мільйони гривень.