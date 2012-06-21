Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»

На Тернопільщині активно впроваджується проєкт «Поліційний офіцер громади». Суть його полягає в тому, що правоохоронець працюватиме та проживатиме лише на теренах певної об’єднаної територіальної громади. Офіцер, як випливає з його основних обов’язків, мав би постійно спілкуватися з місцевими мешканцями, перейматися їхньою безпекою, вчасно реагувати на повідомлення та скарги, проводити профілактичну роботу.

Перший поліційний офіцер почав працювати в Трибухівській ОТГ, що в Бучацькому районі. Днями правоохоронці підписали меморандум про співпрацю та втілення проєкту зі старостами десяти сіл, що є у складі Тернопільської громади. У відділі комунікації головного управління Національної поліції в Тернопільській області поінформували, що офіцер громади тут, на території площею сорок кілометрів, обслуговуватиме чи не п’ять тисяч місцевих мешканців.

Узагалі ж на Тернопільщині кожна територіальна громада з часом мала б мати поліційного офіцера. Кандидати на таку посаду проходитимуть відповідний добір.

Тернопільські правоохоронці, аби бути ближче до краян, 2016 року розпочали впровадження проєкту «Поліційна станція». Нині досвід в її організації та діяльності запозичують й інші області.