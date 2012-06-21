Обсяг сплаченого туристичного збору у Вінниці останнім часом збільшився втричі і, за прогнозами спеціалістів, до кінця сезону сягне мільйона гривень.
Вінниця відходить від іміджу міста на день і формує високоякісний туристський продукт. До найвідоміших об’єктів (садиба Пирогова, світломузичний фонтан, ставка «Вервольф» тощо) додаються нові цікавинки та проєкти, які зацікавлюють туристів. Останнім часом місто було представлено у понад десяти туристських заходах. Зокрема на Міжнародній туристичній виставці UITT вінницький стенд увійшов до трійки найкращих серед регіонів і міст України.
Уже сьогодні міська влада разом із представниками туристської галузі та громадкості розробляє стратегію розвитку туризму у місті до 2030 року. Роблять це за підтримки проєкту Федерації канадських муніципалітетів «Партнерство для розвитку міст (ПРОМІС)».
«Вінниця має ресурс і можливості для розвитку туризму. Наше завдання — сформувати правильну політику підтримки розвитку туристської галузі. Туристський продукт слід виводити за межі міста й розповсюджувати на область. Туризм — це враження, і нам потрібно їх створити, бо по них приїдуть люди», — зазначив головний експерт, керівник групи експертів проєкту ПРОМІС Ігор Лепьошкін.