Олег ГРОМОВ,

«Урядовий кур’єр»

Український автомобільний ринок демонструє впевнене зростання. За інформацією ресурсу Автоконсалтинг, у вересні 2020 року було реалізовано 7,7 тисячі нових автівок, що на 9% більше, ніж у вересні 2019 року та на 13% більше, ніж у серпні 2020 року.

За інформацією ресурсу, за період січень-серпень 2020 року було продано понад 60 тисяч нових легкових автівок. Це лише на 2,5% менше, ніж за аналогічний період 2019 року. Але, як констатують фахівці, треба враховувати великі складнощі, пов’язані з пануванням коронакризи в Україні та світі. Однак, якщо ринок й надалі продовжуватиме своє зростання, то показники 2020 року наздоженуть торішні.

Як вважають фахівці, динаміка обсягів продажу за останні місяці пов’язана з відкладеним попитом. Ще в квітні 2020 року, коли лише починалася криза, спричинена коронавірусом, у керівників автосалонів та компаній-імпортерів були вкрай песимістичні очікування щодо обсягів продажу автівок.

Як писав «Урядовий кур’єр», в Україні у червні 2020 року на відміну від європейських країн, спостерігалося активне зростання обсягів продажу нових автівок. Показник червня 2020 року по відношенню до торішнього червня склав 5%. У багатьох європейських країнах тоді був шалений спад обсягів продажу (від мінус 23 до – 50%).