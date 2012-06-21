Законопроєкт «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності» одностайно затвердив профільний парламентський комітет, рекомендувавши Верховній Раді ухвалити його в першому читанні.

«Законопроєкт передбачає насамперед перетворення концерну на акціонерне товариство, підготовку підприємств ОПК до перетворення на господарські товариства, перетворення господарських товариств за галузевим принципом, перетворення державних підприємств на господарські товариства — акціонерні або товариства з обмеженою відповідальністю. Ми передбачаємо, що в межах трансформації буде створено два великі холдинги з робочою назвою «оборонні системи України», а також аерокосмічний холдинг, який займатиметься авіацією і космосом», — цитує УНІАН слова очільника ДК «Укроборонпром» Юрія Гусєва.

Це має стати основою трансформації концерну, бо дає право корпоратизувати казенні підприємства й ті, які піддано процедурі банкрутства. Документ прописує процедуру перетворення ДП на АТ та інші товариства тощо.