Олег ГРОМОВ,

«Урядовий кур’єр»

На готівковому валютному ринку нині спостерігається перевищення попиту на іноземну валюту над її пропозицією. Впродовж останніх 16 днів воно становило 120 мільйонів доларів.

Про це сьогодні заявив голова Ради Нацбанку України Богдан Данилишин.

За його словами, курс національної валюти до долара впродовж останнього тижня зміцнився на 0,2% за рахунок збільшення пропозиції іноземної валюти над її попитом серед клієнтів банків України. Водночас, на готівковому валютному ринку спостерігалася зворотна ситуація –– перевищення попиту на інвалюту над пропозицією.

На думку Данилишина, відсоткові ставки за банківськими кредитами та депозитами й надалі продовжують знижуватися. Хоча такий процес відбувається значно повільнішими темпами, ніж це було кілька місяців тому.

Експерт зазначає, що загальна ліквідність банків нині втричі вища за встановлений норматив, тому стан банківської системи в кінці 2020 року є дуже непоганим.

Нагадаємо, що 13 листопада Нацбанк України надав понад 16 мільярдів гривень рефінансування банкам терміном на п’ять років за ставкою 6%. Це дає ще більше можливостей для фінансування за зниженими кредитними ставками населення та підприємств.