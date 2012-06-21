У мережі з’явилася інформація про весілля з вкрай нещасливим кінцем. Весільні урочистості призвели до масового зараження COVID-19 серед гостей, а потім і до смерті семи осіб.

Сталося це в американському штаті Мен – саме там відбулося торжество, учасниками якого було 55 осіб. Надалі, в результаті множинних контактів гостей з іншими жителями міста, кількість тих, що заразилися коронавірусом досягла 177 осіб. З огляду нате, що раніше в місті не було зареєстровано жодного подібного випадку, підсумковий результат неприємно шокує.

Представники центру з контролю і профілактики провели власне міні-розслідування, в результаті якого відстежили контакти заражених людей і з'ясували, що саме на цьому заході виник спалах інфекції в місті. Фахівці також відзначили, що кількість гостей на весіллі помітно перевищила обмеження, що могло стати додатковою причиною такого сумного результату.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»