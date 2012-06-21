Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Майже 40 працівників Роменського Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС, що дислокується на Сумщині, прибули в Донецьку область для проведення подальших відновлювальних робіт у прифронтових містах.
Об’єктами рятувальників стануть насамперед житлові будинки, а також інші споруди тамтешньої інфраструктури.
Це далеко не перший приїзд представників ДСНС у Донбас, де вони відновлюють зруйнований війною край.
Так, уже проведено відновлювальні роботи за більш як 230 адресами в Мар’їнці, Красногорівці, Волноваському районі.