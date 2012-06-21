Прем'єра Mercedes G-Class 4 × 4², яка призначена спеціально для подорожей в умовах важкого бездоріжжя, відбудеться до кінця 2020 року

Випробування найекстремальнішої модифікації позашляховика Mercedes-Benz G-Class 4 × 4² в зимових умовах потрапили на відео. Ролик з’явився на YouTube-каналі видання Carscoops. За попередніми даними, тести прототипу проходять у Швеції. Точна дата прем'єри новинки поки невідома. Очікується, що дебют позашляховика відбудеться до кінця 2021 року.

Модифікація G-Class 4 × 4² призначається спеціально для подорожей в умовах важкого бездоріжжя. Від стандартної моделі екстремальна версія відрізнятиметься збільшеним дорожнім просвітом, масивними колісними арками і особливими покришками. Автомобіль повинен отримати незалежну передню підвіску, модифіковану гальмівну систему і три самоблокируючі диференціали.

За неофіційними даними, новинку укомплектують 4,0-літровим бензиновим двигуном V8 з двома турбінами. Причому, цей двигун працюватиме разом з 48-вольтовою бортовою електричною системою. За іншими даними, позашляховик відразу надійде в продаж у версії AMG з більш потужною силовою установкою.

Попередник моделі мав чотирилітрову твін-турбо «вісімку» потужністю 422 кінських сил. Агрегат працював разом з семиступінчастою автоматичною коробкою. Двигун здатний прискорювати автомобіль масою в три тонни до «сотні» за 6,9 с, а його максимальна швидкість складає 210 км на годину. Виробництво цієї моделі припинили восени 2017 року.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

