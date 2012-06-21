На Суецькому каналі почалася навігація, але на повернення його до роботи в звичайному режимі знадобиться кілька днів. Про це розповів радник президента Єгипту з розвитку морських портів і Суецького каналу адмірал Мохаб Маміш.

За його словами для повноцінного руху суден, які зібралися за тиждень в Суецькому каналі потрібно чотири дні.

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Радник президента Єгипту також зазначив, що відповідальність за інцидент з контейнеровозом, що сів на мілину і блокував Суецький канал, лежить на капітанові судна. «Те, що сталося, це відповідальність капітана корабля, наш канал безпечний», – заявив Маміш.

При цьому він виключив можливість диверсії. «Причиною інциденту стали сильний вітер і погані погодні умови», – зазначив радник.

Нагадаємо, що контейнеровоз Ever Given довжиною в 400 метрів і вантажопідйомністю майже 224 тисяч тонн сів на мілину в Суецькому каналі 23 березня, при цьому судно розвернуло так, що воно зачерило носом і кормою протилежні береги. Перші спроби виправити ситуацію успіхом не увінчалися. Лише 29 березня вдалося зняти судно з мілини, цьому допоміг сильний приплив повного Місяця. Наразі контецнеровоз буксирують у напрямку Горьких озер, де він пройде техогляд.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

