Наприкінці цього тижня в Україну прийде довгоочікувана прохолода. Температура повітря впаде до +18°... +23° вдень.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.
За її словами, протягом тижня в Україні ще триматиметься спекотна погода, а вже у п'ятницю температура поступово почне знижуватися.
«Спека ще хапатиметься руками й ногами за таку ласу територію, як Україна. Спробує у четвер, 27 червня, знову сісти на трон, знову короткочасно попече, але ніщо вже їй не допоможе глобально. Бо у п`ятницю, суботу, неділю – 28, 29, 30 червня – в Україну просто увірветься справжня прохолода. За попередніми прогнозами, температура повітря впаде спочатку до +20°...+27°, а потім до +18°...+23°», – йдеться у повідомленні.
З України спека перенесеться у країни Європи, де, за прогнозами, температура повітря сягне 40° тепла.