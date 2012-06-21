Вінниччина отримали першу партію вакцини виробництва Pfizer-BioNTech, а це 1170 доз. Таку кількість будуть привозити щотижня, повідомив сьогодні голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.

За його словами, разом з вакцинами розвозять розчин для розведення, шприци та коробки для безпечної утилізації медичних відходів. Першими на Вінниччині вакциною Pfizer-BioNTech щеплюватимуть персонал і мешканців геронтологічних та психіатричних інтернатів. Вакцинацію розпочнуть з Ладижинського та Вінницького інтернатів. Друга категорія – працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонники.

«Доставку здійснює приватна логістична компанія «Фармасофт». Щотижнево (за необхідності – частіше) вона розвозитиме вакцину з національного складу, де препарат зберігається у спеціалізованих морозильних камерах із дотриманням температурного режиму від -60°C до -80°C, – каже Сергій Борзов. – У Вінниці вакцину зберігатимуть у тих самих термоконтейнерах, які будуть регулярно поповнювати сухим льодом. Звідти, попередньо розморожені до +2°C - +8°C, флакони з вакциною щодня видаватимуть мобільним бригадам. Її мають використати протягом 120 годин».

Він додав, що га Вінниччині є дві бригади, які пройшли навчання щодо вакцинації саме Pfizer-BioNTech. За кожним щепленим першою дозою буде зарезервована друга доза вакцини з цієї ж партії. Голова ОДА запевнив, що спекуляцій не буде і усі списки та кожне прізвище ретельно перевірятимуться. На сьогодні усіма видами вакцин на Вінниччині вакциновано 17 651 осіб.

Нагадаємо, що 16 квітня до України прибули 117 тисяч доз вакцини проти COVID-19 від Pfizer-BioNTech в межах програми постачання глобальної ініціативи вакцинації COVAX. Розробниками вакцини Pfizer-BioNTech є німецька біотехнологічна компанія BioNTech та американський фармакологічний концерн Pfizer. Випускається під торговельною маркою Comirnaty. Вакцина дозволена для екстреного застосування ВООЗ.

Олеся ШУТКЕВИЧ,

Вінниччина