На базі господарства ТОВ «Обрій» Тиврівського району, яке входить до корпорації «Вінницясадвинпром», змістовно пройшов V Національний День саду. Сюди прибули садівники з різних областей України, фахівці аграрної галузі та представники компаній, які спеціалізуються на виробництві агротехніки, сільськогосподарського інвентарю, мінеральних добрив та засобів захисту рослин. Вінниччина є потужним регіоном з виробництву продукції садівництва, її переробки та вирощуванню посадкового матеріалу. В усіх категоріях її господарств площа багаторічних насаджень становить понад 26 тисяч гектарів і з року у рік збільшується молодими інтенсивними садами. Галузь соціально спрямована: лише в області вона дає роботу понад 30 тисяч осіб. Фрукти та ягоди з українських садів конкурентні і постачаються на світовий ринок. «Наша галузь дуже важлива, адже забезпечує споживачів вітамінною продукцією, є працедавцем та залучає валюту в державу», – зазначив Анатолій Семенюк, генеральний директор корпорації «Вінницясадвинпром», яка є визнаним лідером у промисловому садівництві країни. На заході були представлені сучасні зразки посадкового матеріалу, нові технології вирощування, холодильне обладнання для довгострокового зберігання врожаю, пакувальне обладнання, засоби захисту саду тощо. Під час практичної частини присутні оглянули демонстраційні ділянки з вирощування лохини, сливи, черешні, яблуні та малини. Також організаторами було продемонстровано різноманітну техніку та нові технологічні рішення для садівництва.
Коментарі (0)
Написати коментар
Архів публікацій
-
президент україни
-
Урядовий портал
-
УКРІНФОРМ
-
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
-
урядова гаряча лінія 1545
-
ДЕРЖБЮДЖЕТ 2017
-
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ ПОРТАЛ