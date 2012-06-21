Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
На території Брацлавського навчально-виховного комплексу загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія, яка є опорною в об’єднаній територіальній громаді, відкрили новий футбольний майданчик зі штучним покриттям.
Найбільше цьому раді учні, адже якість навчання в школі відповідає новим стандартам, а ось сучасного спортивного майданчика бракувало. Його створили коштом державного бюджету і місцевої громади на виконання програми будівництва футбольних полів зі штучним покриттям у регіонах країни.
«Це 94 майданчик зі штучним покриттям у Вінницькій області за останні 3,5 роки та другий, який відкрили в цьому році. Плануємо ввести в експлуатацію ще 16 у різних районах. Це дуже гарна перспектива, яка надасть можливість дітям вільно займатися не лише футболом, а й фізичною культурою загалом. Нинішнього року буде введено в дію ще одну програму, яка передбачає створення комплексних майданчиків, де суміжно займатимуться трьома видами спорту. Нашим першочерговим завданням залишається створення умов для розвитку спортивної галузі і надання можливостей дітям займатися улюбленим видом спорту», – зазначив заступник голови обласної державної адміністрації Олександр Крученюк.