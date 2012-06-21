ТОВ «Агрокомплекс «Вінниччина», яке спеціалізується на вирощуванні яблук, планує придбати й установити новітнє обладнання для виготовлення картонної тари, в якій продукцію експортують до країн ЄС.
Про це повідомляє AgroTimes з посиланням на журнал «Аграрна Еліта України».
Господарство активно експортує яблука. Зокрема, у 2017 році фрукти постачали до Швеції, Австрії, Нідерландів, ОАЕ, Білорусі.
Особливий попит мали яблука сортів Гренні Сміт, Гала Ред Лум, Фуджі Фубракс, Джонагоред та Голден Рейндерс.
Загалом на експорт пішло понад 60% вирощеного на підприємстві десертного яблука.
ДОВІДКА «УК»
ТОВ «Агрокомплекс «Вінниччина» створено 2011 року. Загальна площа угідь — 180 га. Господарство має холодильник ємністю 5 тис. тонн і сортувальну лінію, здатну протягом робочої зміни розфасувати 40 тонн яблук.