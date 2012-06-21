Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
З початку року підрозділами фіскальної служби Вінниччини виявлено 706 найманих осіб, праця яких використовувалася суб’єктами господарювання без документального оформлення трудових відносин та належного оподаткування. Ще 1337 громадян, які надавали різні послуги без сплати податків, виявлено та залучено до оподаткування.
Після легалізації та оподаткування цих осіб бюджет отримав 2 мільйони 800 тисяч гривень податкових платежів.
Про це під час брифінгу повідомив начальник ГУ ДФС в області Руслан Осмоловський та зауважив: «Робота, спрямована на детінізацію доходів населення, підвищення рівня заробітної плати та збільшення, в результаті цього надходжень податку на доходи фізичних осіб і єдиного соціального внеску, – один із пріоритетних напрямків діяльності органів фіскальної служби Вінниччини».
За його словами, задля підвищення рівня заробітної плати, протягом січня-травня цього року на комісії, створені спільно з органами влади, було запрошено для співбесіди керівників 172 юридичних осіб та 116 підприємців. Крім того, проведено індивідуальну роз’яснювальну роботу з посадовими особами 342 підприємств та 395 фізичними особами-підприємцями. У результаті надходження податку на доходи фізичних осіб значно зросли. Також на засіданнях робочих груп, що функціонують спільно з органами влади, при податкових інспекціях, заслухано 25 суб’єктів господарювання-боржників, які погасили заборгованість із заробітної плати на 4 млн 656,7 тис. грн, податку на доходи фізичних осіб – 239,0 тис. грн та єдиного внеску – 2 млн 593,6 тис. грн. Триває і контрольно-перевірочна робота.
За результатами 96 перевірок із дотримання суб’єктами господарювання діючого законодавства при виплаті заробітної плати та інших доходів, проведених у січні-травні звітного року, до бюджету донараховано 20 млн 240,9 тис. грн податку на доходи фізичних осіб, пені та штрафних санкцій.