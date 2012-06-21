Міська влада Шостки Сумської області оголосила відкритий конкурс на кращий проект пам’ятної композиції з нагоди 200-річчя із дня народження земляка класика української літератури Пантелеймона Куліша, ювілей якого відзначатимемо у серпні цього року.
Творче змагання проходитиме у два етапи. Головне завдання учасників — створити композицію, яка виконувала б освітню функцію для майбутніх поколінь, відповідала найвищим архітектурним та художнім вимогам. Журі конкурсу очолив народний художник України лауреат Національної премії імені Т. Шевченка Віктор Ковтун.