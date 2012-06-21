З третього березня в Словаччині почне діяти комендантська година. Таке рішення було прийнято урядом на тлі погіршення епідеміологічної ситуації та швидкого поширення нових штамів коронавірусу.

Комендантська година діятиме на всій території республіки з 20:00 до 01:00 за місцевим часом, повідомляють іноземні ЗМІ. Одночасно влада заборонила громадянам залишати будинки з 05:00 до 20:00. Вийти на вулицю можна тільки в магазин, до лікаря або на роботу. При цьому з собою повинні бути документи: наприклад, довідки від роботодавців або посвідчення особи з зазначенням місця проживання.

Уряд дозволив словакам здійснювати прогулянки на свіжому повітрі лише в межах адміністративних кордонів району проживання. Разом можуть гуляти лише члени однієї сім'ї, що проживають разом. У республіці залишаються відкритими аптеки і магазини, які торгують продуктами харчування і товарами першої необхідності.

Поки такі обмежувальні заходи будуть діяти до 19 березня. За даними ЗМІ, якщо ситуація в Словаччині не покращиться, то влада може оголосити в країні максимально жорсткий карантин. Аж до зупинки підприємств і закриття кордонів.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»