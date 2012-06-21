Національний банк визначив порядок нагляду за дотриманням банками законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг. Це забезпечить розкриття банками повної та достовірної інформації про фінансові послуги своїм клієнтам, щоб ті ухвалювали виважені рішення, дотримання фінустановами єдиних правил та вимог законодавства в галузі захисту прав споживачів фінансових послуг і про рекламу.

«Це стимулюватиме банки до відповідальнішої поведінки щодо споживачів, а також сприятиме захисту прав та інтересів споживачів, — цитує УНІАН повідомлення пресслужби НБУ. — Фахівці Національного банку, здійснюючи нагляд, мають право запитувати в банків додаткову інформацію, документи або письмові пояснення. Після цього регулятор оформлятиме підсумки дистанційного нагляду. У разі виявлення порушення фахівці Національного банку складатимуть довідку про це й нададуть рекомендації для їх усунення».

Насамперед перевірятимуть банки, які мають більший ризик порушення прав споживачів фінансових послуг.