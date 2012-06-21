Василь БЕДЗІР

«Урядовий кур'єр»

На Закарпатті один за одним створюються туристичні маршрути, які покликані привабливо і в нестандартно показати родзинки цього краю.

Нині в полі зору організаторів туризму — замки, якими пролягатиме майбутня мандрівка. Попередньо її маршрут було прокладено на мапі, відтак дев’ятеро осіб рушили в путь. Його довжина – 73 кілометри, а тривалість — два дні. Назвали маршрут «Шляхами карпатських лицарів», а учасники засобами історичної реконструкції спробували відтворити атмосферу закарпатського Середньовіччя. Про той час туризмознавець Федір Шандор висловився так, що «цими шляхами з Руських земель зі сходу на захід (і навпаки) ходили купці, посланці короля, а також найманці, мандрівники, паломники тощо».

Учасники сучасного дійства були одягнені у вбрання, спеціально зшите майстрами «Закарпатської топанчарні» (топанок місцевою говіркою — черевик).

Надалі учасники розвиватимуть і супутню інфраструктуру «Шляху карпатських лицарів», адже в дводенній мандрівці треба і харчуватися, і десь переночувати. Все це переноситиме майбутніх туристів у атмосферу давнини, яка, сподіваються організатори, знайде багатьох бажаючих відчути її в самостійних подорожах.





