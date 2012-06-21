Василь БЕДЗІР,

«Урядовий кур’єр»



До Різдва на Закарпатті відкриють Резиденцію Святого Миколая — доброго дідуся, який обдаровує малечу подарунками. Прихід із подарунками цього біблійного героя діти над усе чекають увечері 18 грудня, тож саме в цей день його можна буде побачити в замку «Сент-Міклош», що знаходиться в селі Чинадієве на Мукачівщині.

Орендар цього замку Йосип Бартош, який готує кімнати для Миколая, повідомив, що зробить усе якнайкраще. Йому можна вірити, адже покинуту і напівзруйновану будівлю замку за десятиліття оренди він довів до ладу, час від часу влаштовуючи тут різноманітні імпрези.

Йосип Бартош повідомив, що масових заходів у Резиденції Святого Миколая не передбачається, оскільки на заваді пандемія коронавірусу. Проте розваги у вигляді катання на кареті, розкриття потаємних ходів замку тощо зможуть відбуватися. Роздивитися дідуся і привітатися з ним можна у будь-якому випадку — через вікно. А ще кожен охочий зможе залишити для Миколая листа з проханнями і побажаннями.