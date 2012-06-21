Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
На Закарпатті до вечора понеділка, 8 липня відновили електроенергію у всіх населених пунктах, що постраждали від буревію та градобою попереднього дня. Виключенням стала одна вулиця в селі Сюрте Ужгородського району, де світло повинно з’явитися до кінця вівторка, 9 липня.
У Іршавському та Ужгородському районах, де зафіксовано найбільше втрат, підраховують збитки. У Сюрте вітром пошкоджено 48 дахів приватних будинків, а також на школі. Кілька десятків дахів на приватних будинках, торгових точках, а також покрівлі школи та кухні дитячого садка сильно пошкоджені в селі Великий Раковець на Іршавщині.
– Буревій і градобій пронеслися двома районами вузькими смугами, – наголосив новопризначений голова Закарпатської облдержадміністрації Ігор Бондаренко. – Я доручив головам їхніх державних адміністрацій якнайшвидше задокументувати збитки. У першу чергу слід відновити покрівлі на освітніх об’єктах, і це – у найближчі дні. Але моя принципова позиція полягає в тому, щоб приватному сектору також виділили хоча б часткову компенсацію на ремонт дахів. Думаю, зробимо це через обласну програму «Турбота».
Нині в області активно працюють аварійні бригади з відновлення пошкодженої негодою інфраструктури.