В Ужгороді презентували свої здобутки у професійно-технічній освіті навчальні заклади, які виховують робітничу зміну. 16 закладів професійної освіти з усієї Закарпатської області влаштували вернісаж робітничих професій. На Народній площі в Ужгороді вони розгорнули масштабну виставку, покликану допомогти молоді обрати майбутню професію. Тут показали не фотографії та статистичні викладки, а влаштували справжнісіньке дійство. Навчальні заклади презентували свої послуги, проводили майстер-класи, а також представили вироби й експонати, які виготовляють їхні учні у виробничих майстернях. Долучилися і роботодавці, зацікавлені в молодих спеціалістах.
Учасників профорієнтаційного вернісажу «Робітнича професія — крок до успіху» привітали очільники області — голови облдержадміністрації Геннадій Москаль та обласної ради Михайло Рівіс, керівник Закарпатського регіонального центру зайнятості Юрій Фущич, голова обласного об’єднання роботодавців Володимир Панов. Найголовніше, чим можуть похвалитися керівники області, те, що на Закарпатті не ліквідовано жодного закладу професійної освіти. Їхні випускники стають кваліфікованими спеціалістами, і багато з них, переступаючи виробничий поріг, — найкращими на своїх робочих місцях, їх цінують на ринку праці.