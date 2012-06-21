Василь БЕДЗІР,

«Урядовий кур’єр»



У селі Нижня Апша, що в Тячівському районі Закарпатської області, відкрили новий дитсадок. Дошкільний виховний заклад, зведений у рамках президентської програми «Велике будівництво» і розрахований на 100 дітей, обійшовся у 23,4 мільйона гривень. З них 14,5 мільйона отримано з державного, 8,9 мільйона — з місцевого бюджетів.

На цей дошкільний навчальний заклад чекали давно. У селі з майже 10 тисячним населенням потрібно було вистояти чергу, щоб влаштувати дітей у дошкільний заклад. Тепер це позаду: у двоповерховій споруді розмістять чотири групи дітей. Для кожної з них споруджено ігрові майданчики з тіньовими навісами, обладнано загальну гімнастичну площадку, здійснено благоустрій та озеленено територію. У новобудові дотримано сучасних екологічних вимог, зокрема, тут діятимуть очисні споруди з накопичувальним резервуаром.

На відкритті побував голова Закарпатської облдержадміністрації Олексій Петров. Під час огляду нового дитсадка керівник області зазначив: програма «Велике будівництво» перебуває під постійним контролем виконавчої влади. Важливо також те, що село, в якому компактно проживають жителі румунської національності, незадовго до новоріччя отримало від будівельників чудовий подарунок. Наголосив на наявності низки інноваційних складових проєкту. Вони полягають у використанні високотехнологічного обладнання з водопостачання та водовідведення, енергозберігаючих технологій та теплопостачання.

Діти нижньоапшанців почуватимуться в закладі комфортно, отримуватимуть усе, що необхідно для їх виховання і підготовки до школи.

У Нижній Апші незабаром відбудеться новосілля фоторепортаж: