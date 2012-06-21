Василь БЕДЗІР,

«Урядовий кур’єр»

Черговий канал із переправляння нелегальних мігрантів до країн Євросоюзу викрили на Закарпатті. Його організував чоловік 42 років, який мав спільників — одного громадянина України і двох іноземців.

За 6 тисяч доларів США вони сприяли вихідцям із Азії, які намагалися нелегально перетнути кордони зі Словаччиною, Угорщиною та Румунією. І, на жаль, часто ці сприяння завершувалися успіхом, про що свідчать три роки безкарної діяльності цього злочинного угруповання. Дії правоохоронців вчинені.

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури правоохоронці провели низку обшуків.У місцях проживання фігурантів справи та в їхніх транспортних засобах виявили предмети, що могли використовуватися як вогнепальна зброя, а також набої до них. Знайдено і вилучено пристрої для зв’язку, грошові кошти, записники, банківські картки.

Організатору злочинних діянь і двом його спільникам оголошено про підозру за ймовірну причетність до влаштування каналу нелегальної міграції.У ході проведення слідчих дій вирішується і питання про обрання їм запобіжного заходу.