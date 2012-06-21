Василь БЕДЗІР,

«Урядовий кур’єр»

На Закарпатті відбулися поминальні заходи з нагоди чергової річниці трагічних подій, які відбулися у ці листопадові дні 1944 року. Тоді з наказу керівництва Радянського Союзу на чолі з Йосипом Сталіним було інтерновано кілька десятків тисяч місцевих угорців і німців як «неблагонадійних».

За злочини нацистської Німеччини та її союзника — гортистської Угорщини радянська влада піддала репресіям тисячі невинних людей. Зокрема, до збірного табору в Сваляві було викликано колишніх військовослужбовців німецької й угорської армій, а також військовозобов’язаних цих двох національностей у віці від 18 до 50 років. Їх викликали начебто на триденні роботи для ремонту шляхів, мостів, тунелів тощо. Однак збірний табір став для них концентраційним.

В меморіальному парку Сваляви, як і кожного року, в ці листопадові дня пом'янули угорців — жертв сталінізму:



За даними дослідників, загальна кількість інтернованих цих двох національностей сягнула 25 тисяч. Цілеспрямовані дії проти викликаних «на триденні роботи» осіб мали етнічну ознаку і насильницький характер, завершившись багатотисячними жертвами. Угорці й німці на примусових роботах у таборі Сваляви, в інших місцях тисячами помирали від хвороб, голоду і холоду. Лише після смерті Йосипа Сталіна ув'язнених було амністовано, остання ж їхня група повернулася додому аж у 1955 році.

Репресивні заходи проти угорців мали наслідком величезне зменшення їхньої чисельності на Закарпатті, ставши незагойною раною в житті етносу. Через півстоліття після тих сумних подій у Сваляві відкрито меморіальний парк зі Стіною пам'яті: на меморіальних плитах записані імена 12 тисяч прізвищ людей, що стали жертвами сталінського режиму.

Щороку в пам'ять про цю болісну втрату у Сваляві, де відкрито меморіальний парк на їхню честь, відбуваються панахиди. Цього року через «карантинні» обмеження жалобний захід, який організувало Товариство угорської культури Закарпаття спільно з громадською організацією «Про культура субкарпатика», відбувся за невеликої кількості осіб. До обелісків присутні поклали вінки і живі квіти. У події взяла участь заступниця голови Закарпатської облдержадміністрації Ольга Травіна.

Жалобні церемонії в пам'ять про жертв трагічних подій 76-річної давнини відбулися і в Ужгороді, Береговому, інших населених пунктах Закарпаття.