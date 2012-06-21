Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 13 квітня здійснить робочий візит до штаб-квартири НАТО у Брюсселі для участі у позачерговому засіданні Комісії Україна-НАТО.

Ініційоване Україною засідання скликається в рамках статті 15 Хартії про особливе партнерство України та НАТО на виконання домовленості Президента Володимира Зеленського та Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга від 6 квітня.

Глава МЗС України та члени НАТО обговорять загострення Російською Федерацією безпекової ситуації вздовж українсько-російського кордону та в тимчасово окупованому Криму, дієві шляхи підтримки Північноатлантичним альянсом суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.

У рамках візиту також відбудеться зустріч міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби із Генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

ДОВІДКА "УК"

Стаття 15 Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО передбачає можливість застосування кризового консультативного механізму для проведення спільних консультацій нашої держави з Альянсом у випадку, коли Україна вбачає пряму загрозу своїй територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці.

Востаннє ця стаття активувалася у 2018 році після нападу Росії на українські військові кораблі у Чорному морі поблизу Керченської протоки.