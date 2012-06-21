Упродовж двох днів у центрі новоствореної ОТГ в місті Тростянець на Сумщині в межах Міжнародного фестивалю класичної музики «Чайковський-fest» тривав всеукраїнський конкурс класичної музики ім. П.І. Чайковського. Гран-прі у номінаціях «Струнні інструменти», «Фортепіано», «Сольний спів» вибороли відповідно Аврелій Сергеєв (Суми), Анастасія Богодиста (Київ) та представниця Харкова Анжела Согоян. Ще семеро учасників стали лауреатами.
До Тростянця приїхали 62 виконавці віком 14—25 років з різних міст України: Києва, Сум, Харкова, Вінниці, Полтави, Миколаєва, Одеси, Черкас та інших. Почесними гостями конкурсу стали артисти Сумського обласного академічного театру драми та музичної комедії ім. М. Щепкіна і камерний оркестр старовинної та сучасної музики «Ренесанс» Сумської обласної філармонії, які підготували учасникам і гостям конкурсу концертні програми.