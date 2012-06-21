Готель TWA відкрив пейзажний басейн з відкритим видом на злітно-посадкові смуги та літаки аеропорту на території міжнародного аеропорту імені Джона Кеннеді в Нью-Йорку, повідомляє Travel + Leisure.
Впродовж року туристи готелю милуватимуться злітаючими літаками, сидячи в шезлонгах або купаючись у підігрітій до 38 градусів воді, яка очищається щопівгодини. Злітно-посадкова смуга довжиною більше 12 000 футів і використовується великими авіакомпаніями, такими як JetBlue, American Airlines, Delta і Lufthansa.
Щоб отримати доступ до басейну, доведеться зробити замовлення заздалегідь. Біля басейну діятиме бар з фірмовими коктейлями.
Готель TWA відкриється для публіки 15 травня.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»