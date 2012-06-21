Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»

На Золочівщині добре засвоїли народну мудрість про те, що під лежачий камінь вода не тече, тож найбільш ініціативні мешканці активно включилися в обласний конкурс мініпроєктів «Разом у майбутнє», подавши на розгляд комісії аж 24 розробки з району. І 14 мініпроєктів цьогоріч стали переможцями, залучивши для реалізації своїх задумок 4,1 мільйона гривень з обласного бюджету.

Найзавзятішими учасниками конкурсу, за визнанням заступника голови Харківської обласної ради Віктора Коваленка, виявилася ініціативна група ОСББ «Липовий цвіт». Ще 4 роки тому 40 мешканців будинку об’єдналися в ОСББ «Липовий цвіт», а цьогоріч отримали перемогу з мініпроєктом «Затишна оселя».

Завдяки цій перемозі вони отримали кошти на утеплення зовнішніх стін будинкута привели до ладу прибудинкову територію. Тож нині і двір став охайним та привабливим, і в сімейних бюджетах значна економія відзменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів.

«Ми стали свідками як спільна мета перетворила сусідів на згуртовану команду, яка змінила ставлення до своєї оселі та, залучившись підтримкою один одного, натхненно працює над поліпшенням свого помешкання. Сподіваюсь, що за кілька років усі будинки Золочівщини матимуть такі ж позитивні зміни та будуть повністю охоплені мережею ОСББ», — зазначив Віктор Коваленко.