У сьогоднішньому номері газети «Урядовий кур’єр» № 133 (6496) набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 05 липня 2019 р. № 605 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1147 «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації»», продовживши його дію на 2020 рік.
Документ постановлює внести зміни до пункту 1, який тепер звучить як: “Заборонити до 31 грудня 2020 року (включно) ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації, за переліком згідно з додатком».
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»