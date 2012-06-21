Національний банк України анонсував введення нової банкноти найвищого номіналу в 1 тисячу гривень. Про це заявив глава НБУ Яків Смолій на брифінгу, а також повідомила прес-служба НБУ.
На аверсі купюри зображений філософ, природознавець, основоположник геохімії, біогеохімії та радіогеології, вчення про біосферу та космізм Володимир Вернадський. На реверсі – президія Національної академії наук.
Відзначається, що нова банкнота буде введена в обіг з 25 жовтня.
Крім того, монети 1, 2 і 5 копійок перестануть бути платіжним засобом в Україні, їх виведуть з обігу з 01 жовтня 2019 року. Також з обігу поступово виводитиметься монета номіналом 25 копійок, яка поки залишиться платіжним засобом.
Згідно з повідомленням, громадяни зможуть без обмежень і безкоштовно обміняти ці монети на монети і банкноти інших номіналів протягом наступних трьох років.
Після завершення процесу виведення дрібних монет і введення нової банкноти номінальний ряд гривні скоротиться з 17 до 12 номіналів.
«Всього у ньому залишиться шість номіналів монет і 12 номіналів банкнот», – сказав Смолій.