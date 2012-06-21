У квітні цього року інфляція в країні сповільнилася, проте все одно встигла перевищити раніше заплановані цифри. На високих показниках інфляції позначився подальше зростання виробничих витрат, зокрема, на оплату праці, а також швидке відновлення споживчого попиту.
«Крім того, на цінах на окремі імпортовані непродовольчі товари відбилося ослаблення курсу гривні в кінці 2017 го — початку 2018 року, оскільки ці товари закуповуються роздрібними мережами з випередженням», — зазначають керівники Національного банку України.
Однак в той же час експерти зазначили, що в наступні місяці ситуація повинна нормалізуватися. Але монетарні умови поки залишаються жорсткими, і це означає, що регулятор може не вкластися в раніше представлений прогноз, згідно з яким за станом на кінець 2018 року інфляція повинна скласти 8,9% в річному вимірі.
Нагадаємо, МВФ у середині квітня 2018 року зберіг прогноз зростання економіки України на рівні 3,2%, проте погрішив прогноз щодо річної інфляції з 10 до11.
Тоді ж економіст представництва Світового банку в Україні Анастасія Головач заявила, що інфляція в Україні за підсумками 2018 року становитиме 10%.