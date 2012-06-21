248 голосів народних депутатів вистачило для ухвалення Закону «Про національну безпеку України». Не голосували у повному складі фракція «Опоблоку» й група «Відродження», з групи «Воля народу» проголосував один депутат, з Радикальної партії — троє, повідомляє УНІАН.
Закон визначає принципи державної політики у сферах національної безпеки та оборони. Серед фундаментальних національних інтересів названо: інтеграцію в європейський політичний, економічний, безпековий, правовий простір; набуття членства в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору; розвиток рівноправних взаємовигідних відносин з іншими державами. Сектор безпеки та оборони України складається з чотирьох взаємопов’язаних елементів: сил безпеки; сил оборони; оборонно-промислового комплексу; громадян і громадських об’єднань, які добровільно беруть участь у гарантуванні нацбезпеки.
Ухвалення закону стане важливим кроком у наближенні євроатлантичної перспективи України, бо свідчитиме про вибір стандартів НАТО, вважають міжнародні партнери України.