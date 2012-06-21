Цього тижня минає крайній термін, коли Верховна Рада має розглянути й ухвалити законопроект про національну безпеку і оборону. Україні дуже важливо до липневого саміту НАТО продемонструвати, що тут виконують свої зобов’язання щодо співпраці з Альянсом і йдуть шляхом реформ. Таку позицію висловив під час погоджувальної ради лідерів фракцій і голів парламентських комітетів Голова Верховної Ради Андрій Парубій. «Ми зможемо в середу почати його розгляд, а в четвер завершити й вийти на остаточне рішення в питанні безпеки і оборони», — цитує УНІАН слова глави парламенту.
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