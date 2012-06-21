Наразі невідома кількість осіб, зниклих безвісти в результаті збройного конфлікту. За оцінками Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ), з початку 2014 року зникло безвісти понад 1500 людей. Порахувати точну кількість важко, оскільки конфлікт досі триває, а точної інформації не має. Але ситуацію із реєстром осіб, які зникли безвісти, мають виправити дії у рамках закону про правовий статус осіб, зниклих безвісти, який днями ухвалила Верховна Рада України.
«Це позитивний крок, який має прискорити і впорядкувати процес розшуку та ідентифікації зниклих безвісти осіб і підтримку їхніх сімей. МКЧХ мав за честь брати участь у проведенні консультацій під час розробки законопроекту, і кілька наших рекомендацій було враховано», – сказав Алан Ешліманн, глава делегації МКЧХ в Україні.
МКЧХ особливо вітає передбачене законом створення Національної комісії з питань осіб, зниклих безвісти, завданням якої буде консолідація та координація зусиль різних урядових установ, залучених до розшуку та ідентифікації зниклих безвісти осіб, а також до підтримки їхніх сімей. Законом також передбачено створення Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти.
«Також позитивним моментом є те, що закон визнає зникнення безвісти проблемою, яка зачіпає людей незалежно від того, по яку сторону від лінії зіткнення вони живуть. МКЧХ готовий надалі пропонувати свої послуги нейтрального посередника між усіма зацікавленими сторонами», – підкреслив пан Ешліманн.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»