Дипломатичні радники нормандського формату домовилися про проведення протягом місяця обміну певної кількості полонених

Про це на брифінгу заявив зовнішньополітичний радник Президента Вадим Пристайко, зауваживши, що конкретних умов «скільки на скільки» та імен заручників, яких мають обміняти, не обговорювали.

«Ми не замикаємося навколо кількості людей, наше завдання — зараз обміняти, практично отримати наших людей назад і розблокувати процес «всіх на всіх». Наступна зустріч у нормандському форматі відбудеться за місяць-півтора так само на рівні політичних радників лідерів України, Франції, Німеччини та Росії. Підсумком наступної зустрічі має бути розгляд результатів, досягнутих за цей період, і рекомендація лідерам держав. Метою попередньої зустрічі було зафіксувати виконані домовленості, визначити наступні кроки, які можуть підтримати лідери нормандської четвірки, і спрямувати діяльність своїх команд», — зауважив Вадим Пристайко.

Він нагадав, що й український омбудсман Людмила Денісова в Москві веде розмову про конкретні прізвища людей, яких планують обміняти. «Тривають переговори про обмін утримуваними особами у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі.Намагаюся не втручатися в роботу цих команд, тому що це чутлива тема, персональні історії кожної людини. Завдання радників глав держав та урядів — зрушити її з мертвої точки, в якій вона перебуває», — цитує Вадима Пристайка Офіс Президента.

Крім того, зовнішньополітичні радники лідерів країн нормандського формату домовилися про запровадження «хлібного перемир’я», розмінування у Станиці Луганській та визначення наступних ділянок для розведення військ на Донбасі. За словами Вадима Пристайка, російська сторона не висувала вимоги, що для проведення саміту глав держав нормандської четвірки Україна має провести прямі переговори із представниками терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР».

Розповів зовнішньополітичний радник Президента про те, яких послів звільняють і чому. «Географія звільнених 12 послів дуже широка: і в Африці, і в Азії, і в Європі. Ми не спеціально брали по одному послу з регіонів. Так склалося. Більшість із звільнених послів перебувають на посадах значно більший термін, ніж традиційні для української дипломатії 4—5 років. Деякі посли пересиділи вдвічі більше. Деякі призначив не те що попередній глава держави, а навіть кілька ротацій до того. Переважно відбувається планове заміщення керівників глав дипломатичних закордонних місій», — підкреслив він, додавши, що послів уже попереджено про ротацію.

На Банковій підтвердили, що готують візит Володимира Зеленського до США. «Глава Української держави має запрошення від президента США Дональда Трампа. Візит ще планують. Дати уточнюють з огляду на графіки президентів», — зауважив Вадим Пристайко.

Не обійшов увагою він і питання забезпечення функціонування державної мови в Україні. «Якою мовою ми розмовляємо, ніхто не має права і не повинен нав’язувати нам, українцям, які всіма мовами говорять на нашій землі. Яким чином забезпечити права національних меншин і кожне бажання людини говорити тією мовою, яка є зручнішою, яка є мовою матері, яким чином забезпечити переважну роль державної мови — це предмет нашої внутрішньої дискусії, а не Російської Федерації в Раді Безпеки ООН», — наголосив Вадим Пристайко.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»