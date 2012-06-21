Доктор Марія Аберг з шведського Гетеборзького університету заявила, що надлишкова маса тіла у хлопчиків-підлітків пов'язана з підвищеним ризиком виникнення інфаркту міокарда у віці до 65 років. Своє дослідження вона представила на конгресі Європейського товариства кардіологів у Парижі.
В експерименті взяли участь майже 1,7 мільйона шведських хлопчиків, які народилися в проміжку від 1950 до 1987 року. У віці 18 років всі вони пройшли медобстеження і були зараховані на обов'язкову військову службу. Підлітки пройшли великі фізичні і психологічні обстеження: у них виміряли індекс маси тіла (ІМТ), артеріальний тиск, IQ, показники серцево-судинної системи.
Згодом молоді люди перебували під наглядом з 1969 по 2016 рік. Протягом цього періоду було зареєстровано понад 22 тисячі випадків інфарктів міокарда, в середньому напад траплявся у чоловіків у віці 50 років (максимальний вік 64 роки).
Як показали результати дослідження, ризик інфаркту зростав при ІМТ 20 кг на квадратний метр. Наприклад, збільшення ІМТ з 27,5 до 29,9 кг і з 30 до 34,9 кг на квадратний метр призводило до підвищення ризику серцевого нападу в 2,64 і 3,05 рази відповідно.
Як підкреслила Аберг, в майбутньому в світі можуть спостерігати більш високі показники серцевих нападів і інсультів через зростання поширеності надмірної ваги і ожиріння. Вона закликала батьків, школи і політиків вжити термінових заходів, щоб зупинити цю епідемію серед молоді та дітей.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»