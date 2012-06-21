Вартість нафти еталонних марок продовжує підвищуватися в ході торгів у четвер після різкого зростання в середу, коли Brent і WTI обновили максимуми з листопада 2014 року.
Ціна липневих ф’ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:01 мск збільшилася на $ 0,56 (0,73%) — до $ 77,77 за барель. У середу контракти виросли в ціні на $ 2,36 (3,15%) - до $ 77,21 за барель.
Вартість ф’ючерсу на WTI на червень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) підвищилася до цього часу на $ 0,57 (0,8%) — до $ 71,71 за барель. За підсумками попередньої сесії контракти подорожчали на $ 2,08 (3,01%) — до $ 71,14 за барель.
Ціни на нафту зростають після того, як президент США Дональд Трамп ухвалив рішення вийти з угоди щодо ядерної програми Ірану і ввести санкції проти країни, що є третім за величиною виробником нафти в ОПЕК.
Ціна бензин та дизпаливо в Україні буквально за один тиждень значно зросли. Так, літр бензину А-95 3 травня коштував в середньому 29, 10 гривень.
А вже станом на 9 травня, ціни на бензин А-95 в середньому на наших автозаправках зросли на 44 копійки за літр і становили 29,54 гривні.