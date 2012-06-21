Добігає кінця зимовий цикл народної календарної обрядовості українців. На Тернопіллі вже четвертий рік поспіль у храмі УГКЦ святого Апостола Петра в обласному центрі проходить фестиваль колядок «Возвеселімся всі разом нині». Регент церковного хору Ольга Коневич твердить, що захід набув обласного значення, до нього долучаються колективи із сусідніх областей. Цього року про участь заявили 35 хорів, гуртів, виконавців із Тернопілля та Хмельниччини. Професійні співаки також вважали за честь долучитися до фестивалю. Усі разом звеселилися, поколядували великою родиною.
До цього храму з’їжджаються впродовж зимового циклу свят з усієї країни та з-за кордону. Тут уже 14 років виставляють найбільшу в Україні шопку у вигляді населеного пункту з хатами, храмом, фігурками людей, птахів і тварин. Біблійні фігури відтворюють сценки з народження Ісуса Христа. З 1994 року зберегли кілька фігур янголяток, які й нині використовують у різдвяній композиції. У цьому вертепі нараховують майже 30 рухомих фігур і чи не 100 об’єктів. Розмір шопки — 40 на 28 метрів.
Отець Пантелеймон розповідає, що з часом тут зроблять центр прощі. Для жителів Прикарпаття та Польщі турфірми організовують щосуботи та щонеділі тури до цієї церкви в Тернополі.