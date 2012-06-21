У липні 2017 роки від шельфового льодовика Ларсена в Антарктиді відколовся гігантський айсберг. Він почав дрейфувати в бік острова Південна Георгія. Вчені побоюються, що величезний масив льоду може серйозно нашкодити екології острова, на якому мешкає безліч морських птахів. Ще в квітні 2020 року площа айсберга, названого A68a, становила понад 5 тисяч кв. км.

Останні спостереження вчених, зроблені за допомогою європейського супутника радіолокаційної зйомки Sentinel-1A, показують, що айсберг розколовся на чотири частини. Про це повідомляє портал Live Science.

Спеціаліст з геоінформаційних систем антарктичного управління Великобританії Лаура Герріш змогла виміряти отримані в результаті розколу масиви льоду. Найбільший з них займає 2600 кв. км, решта три – 655 кв. км, 225 кв. км і 144 кв. км. Вчені сподіваються, що океанські течії віднесуть частини розколотого айсберга у відкритий океан на північ від острова.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»