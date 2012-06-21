Вісімнадцять місяців супутникових знімків показують, що айсберг A68 – нині найбільший в світі айсберг (і 6-й за величиною з коли-небудь зареєстрованих), дрейфує в 150 милях на північ течією в південній частині Атлантичного океану.
Айсберг під назвою A68 нині є найбільшим айсбергом у світі, його вага близько 1,1 трильйона тонн (1 трильйон метричних тонн), відірвався від льодового шельфу Антарктиди 12 липня 2017 року, два роки тому.
Як видно з цієї покадрової зйомки, знятої супутниками Sentinel-1 Європейського космічного агентства, за останні 18 місяців величезний льодовик відходить від свого рідного шельфу, дрейфуючи на північ приблизно 155 миль (250 кілометрів) від того місця, де він відірвався. За словами вчених, це вражаюча мобільність для, можливо, найбільшого вільно рухомого об'єкту на Землі.
«При довжині в 100 миль (160 км) і товщині всього в кілька сотень метрів, співвідношення сторін айсберга A68 більш схожі на кредитну карту, ніж на типовий айсберг», – написав на своїй сторінці в інтернеті професор з Університету Суонсі у Великобританії Адріан Лакман. «Тим більше дивно, що, не дивлячись на те, що Айсберг A68 кілька разів приземлився на морському дні, він залишається незмінним, хоча і дрейфує вже 2 роки».
Аайсберг A68 продовжує дрейфувати в протоці під назвою Уедделла-Гір, він все ближче наближається до течії Південної Атлантики, де він плавно попливе на північ в теплі води.
Багато айсбергів, які виявляються на цьому шляху, зупиняються біля острова Південна Георгія, віддаленій британській території, протяжністю близько 1000 миль (1600 км) на північ від Антарктиди. Айсберги такого ж розміру, що і А68, дрейфували сюди протягом 5 років, перш ніж причалити до берега і розбитися на дрібніші уламки. Потім менші айсберги дрейфують далі на північ, і в кінці кінців тануть біля берегів Південної Америки.
У той час як доля A68 багато в чому залежить від примх Атлантичного океану, вчені продовжать стежити за поведінкою цього айсберга з космосу, дики він не розтане.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»