У Польщі археологи під час проведення розкопок у Вржепії виявили величезний центр з виробництва кераміки римського періоду. Він уже оголошений як мінімум одним із найбільших підприємств подібного роду в Європі того часу.

Як повідомляє Nauka w Polsce, наразі археологи розкопали залишки тільки двох печей. Але справа в тому, що перед польовими роботами археологи провели радарне дослідження.

Саме воно показало, що близько 1500 років тому тут розташовувався справжній завод з виробництва кераміки, який налічував як мінімум 130 печей. З використанням магнітометра вчені обстежили площу майже п'яти гектарів.

«Наші дослідження показують, що тут виготовляли тільки посуд з характерними потовщеними носиками, – грозповідає археолог Ян Булас. – Це були великі ємності до 50 сантиметрів в діаметрі і близько 70 сантиметрів заввишки. Цей посуд, швидше за все, використовували для зберігання харчових продуктів. У той час такий великий посуд втконував роль своєрідних комор».

Як пояснює експерт, ємності спочатку виготовляли за допомогою гончарного круга, який в римський період набув широкої популярності. Потім висушений на сонці посуд обпалювали у відкритих печах.

Вчені попередньо встановили, що в цій місцевості печі працювали на повну потужність протягом двох часових відрізків – на рубежі II і III століть нашої ери і в V столітті. У той час ці райони були заселені німецькими племенами, ймовірно, вандалами.

«Зайдений нами керамічний завод унікальний з багатьох причин, – продовжує Булас. – Це не тільки найбільший виробничий майданчик подібного типу в Польщі, а й один з найбільших у всій варварській Європі».

Нині найбільший виробничий центр римського періоду виявлено тільки в Румунії. Але і там масштаби виробництва поки визначені за допомогою магнітного сканування. За оцінками експертів, подібний завод у Румунії налічував понад 200 печей. Але роботи поки не закінчені, тому передчасно говорити про те, який із двох цих заводів був більший.

Експерт каже і про те, що на території сучасної Польщі в римський період також діяли великі металургійні центри. Найбільший з них знаходився в Свентокшиських горах. Крім того, подібні заводи розташовувалися в сучасних Мазовії і Сілезії.

«Це були одні з найбільших стародавніх металургійних центрів в так званій варварській Європі, – каже Булас. – І центри виробництва заліза, і виявлені центри з виготовлення керамічного посуду показують, наскільки сильно в той час було розвинене господарство варварів».

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»