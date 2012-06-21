У музеї науки та інновацій у місті Оттава (Канада) з'явилася скляна пляшка з водою. Вік води – понад мільярд років. Це один із найстаріших музейних експонатів у всьому світі. А вода – найдавніша з будь-коли знайдених на Землі.



Вода була зібрана в 2009 році з шахти Кідд-Крік, поблизу міста Тіммінс, Онтаріо, приблизно на глибині 2,4 кілометри під земною поверхнею геохіміком Університету Торонто, доктором Барбарою Шервуд Лоллар. Вона вирішила зробити аналіз води і виявила, що вона старша за раніше знайдені зразки у приблизно 10 разів.



Також в ході дослідження з'ясувалося, що деякі частинки у воді навіть старші, ніж вона сама. Цікаво, що вода існувала ще до того, як на Землі відбулася киснева катастрофа, а це було приблизно 2,5 мільярда років тому.



Працівники Канадського музею розповіли, що вони дуже пишаються, що посудина з найдавнішою на Землі водою перебуватиме саме у них. Вони пишаються цим і сподіваються, що майбутні покоління стануть ставитися до артефакту також, як і вони. Адже ця вода – «видатний пам'ятник історії і символ великих канадських відкриттів».

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»